Фестиваль авторской песни прошел в Комсомольске

25 марта свои номера представили музыканты из города Юности, Хабаровска, Амурска, Ванино, а также поселков Горин и Солнечный. Напомним, мероприятие прошло в рамках Года экологии.

В номинации «Автор слов» лучшим признали Олега Жеребцова. Первым местом в номинации «Автор-исполнитель» отметили Вадима Дигора. В конкурсе «Спой о главном» победу одержала Светлана Туровец. Лучшим ансамблем стали «Крылья», дуэтом — «Белые люди». Этот же коллектив наградили в номинации «Песни о природе». Вокалисты представили песню о Болоньском заповеднике.