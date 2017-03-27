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08:03 (мск), источник: Губерния онлайн

Фестиваль авторской песни прошел в Комсомольске

Фестиваль авторской песни «Весенины» провели в Музее изобразительных искусств Комсомольска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

25 марта свои номера представили музыканты из города Юности, Хабаровска, Амурска, Ванино, а также поселков Горин и Солнечный. Напомним, мероприятие прошло в рамках Года экологии.

В номинации «Автор слов» лучшим признали Олега Жеребцова. Первым местом в номинации «Автор-исполнитель» отметили Вадима Дигора. В конкурсе «Спой о главном» победу одержала Светлана Туровец. Лучшим ансамблем стали «Крылья», дуэтом — «Белые люди». Этот же коллектив наградили в номинации «Песни о природе». Вокалисты представили песню о Болоньском заповеднике.

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