Дополнительные рейсы из Иркутска в Кызыл запустят с 29 марта

Авиакомпания «ИрАэро» в рамках летнего расписания открыла дополнительную частоту из Иркутска в Кызыл и обратно. Начиная с 29 марта 2017 года, рейс Иркутск—Кызыл—Иркутск будет выполняться регулярно три раза в неделю по понедельникам средам и пятницам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе компании.

Рейс РД —145 будет вылетать из Иркутска в 13.25 и прилетать в Кызыл в 15.20. Рейс РД—146 будет вылетать из Кызала в 16.10 и прилетать в Иркутск 19.45.

«Время указано местное для всех аэропортов», — отметили в пресс-службе.

Стоимость билета в одну сторону составляет 4190 рублей. Все перелеты осуществляются на самолетах АН-24.