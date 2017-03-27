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07:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дополнительные рейсы из Иркутска в Кызыл запустят с 29 марта

Перелеты будут выполняться три раза в неделю.

Источник: IrkutskMedia.ru

Авиакомпания «ИрАэро» в рамках летнего расписания открыла дополнительную частоту из Иркутска в Кызыл и обратно. Начиная с 29 марта 2017 года, рейс Иркутск—Кызыл—Иркутск будет выполняться регулярно три раза в неделю по понедельникам средам и пятницам. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе компании.

Рейс РД —145 будет вылетать из Иркутска в 13.25 и прилетать в Кызыл в 15.20. Рейс РД—146 будет вылетать из Кызала в 16.10 и прилетать в Иркутск 19.45.

«Время указано местное для всех аэропортов», — отметили в пресс-службе.

Стоимость билета в одну сторону составляет 4190 рублей. Все перелеты осуществляются на самолетах АН-24.

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