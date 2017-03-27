Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
08:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы жалуются на отсутствие парковок во дворах

В администрации обещают изменить ситуацию.

Красноярцы массово жалуются на отсутствие парковочных мест во дворах. Зачастую машины стоят в несколько рядов, мешая проходу и проезду.

В некоторых местах парковок не хватает настолько, что люди вынуждены ставить свои автомобили вдоль дороги и на территории АЗС. Площади заправки превращаются в стоянки.

Интересно, что подобная ситуация наблюдается повсеместно — как в новых микрорайонах, так и в старых. Единственный выход, к которому часто прибегают коммунальщики — уменьшить часть газона ради парковок. Иногда это помогает, но ненадолго.

При разработке новых микрорайонов, по словам проектировщиков, используются техзадания от застройщика и СНиПы. Последняя редакция документа вышла в 2011 году, а до этого строили по нормам 1989 года. Согласно правилам, количество парковочных мест зависит от числа жильцов в доме. Сейчас на 1000 человек предусмотрено 350 парковочных мест.

«Каждый застройщик хочет получить от своей территории какую-то выгоду. Это значит больше построить жилья. А чтобы больше построить жилья, стоянок для транспорта нужно гораздо меньше. У нас даже было такое, что в Солнечном мы разместили подземные гаражи, а застройщик хотел на этом месте жилой дом. Архитектура не разрешила ему там строить», — рассказали в «Гражданпроекте».

В администрации говорят, что ситуация с новыми микрорайонами скоро изменится. Еще в прошлом году в управлении архитектуры разработали местные нормативы градостроительного проектирования. Однако уже полгода их дорабатывают.

«На одну квартиру предполагается одно парковочное место при площади квартиры более 56 квадратных метров. 100% обеспеченность парковочными местами должна быть для микрорайонов и жилых районов», — говорит заместитель начальника отдела управления архитектуры Елена Коробейникова.

Документ должны в ближайшее время внести в Горсовет для обсуждения. При этом число автомобилей в Красноярске растет — по примерным данным полицейских, сейчас в городе зарегистрировано 409 тысяч машин.

Комментарии
1
Понятно
Раньше стоял 2-х этажный дом на 20 квартир, парковочных мест кое как хватало этим жильцам, а потом этот дом снесли и на его месте поставили дом на 200 квартир, будет ли хватать парковочных мест. Надо вводить новые строительные нормы, чтоб например вблизи 20-ти этажки, ближе 500 метров других зданий не было, а то навтыкали высоток, ближе, чем раньше 5-ти этажные хрущевки строили
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Парень погиб, сорвавшись со скалы во время прогулки в Красноярске
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Трамп обрадовался сокращению потока мигрантов
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь