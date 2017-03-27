Красноярцы жалуются на отсутствие парковок во дворах

Красноярцы массово жалуются на отсутствие парковочных мест во дворах. Зачастую машины стоят в несколько рядов, мешая проходу и проезду.

В некоторых местах парковок не хватает настолько, что люди вынуждены ставить свои автомобили вдоль дороги и на территории АЗС. Площади заправки превращаются в стоянки.

Интересно, что подобная ситуация наблюдается повсеместно — как в новых микрорайонах, так и в старых. Единственный выход, к которому часто прибегают коммунальщики — уменьшить часть газона ради парковок. Иногда это помогает, но ненадолго.

При разработке новых микрорайонов, по словам проектировщиков, используются техзадания от застройщика и СНиПы. Последняя редакция документа вышла в 2011 году, а до этого строили по нормам 1989 года. Согласно правилам, количество парковочных мест зависит от числа жильцов в доме. Сейчас на 1000 человек предусмотрено 350 парковочных мест.

«Каждый застройщик хочет получить от своей территории какую-то выгоду. Это значит больше построить жилья. А чтобы больше построить жилья, стоянок для транспорта нужно гораздо меньше. У нас даже было такое, что в Солнечном мы разместили подземные гаражи, а застройщик хотел на этом месте жилой дом. Архитектура не разрешила ему там строить», — рассказали в «Гражданпроекте».

В администрации говорят, что ситуация с новыми микрорайонами скоро изменится. Еще в прошлом году в управлении архитектуры разработали местные нормативы градостроительного проектирования. Однако уже полгода их дорабатывают.

«На одну квартиру предполагается одно парковочное место при площади квартиры более 56 квадратных метров. 100% обеспеченность парковочными местами должна быть для микрорайонов и жилых районов», — говорит заместитель начальника отдела управления архитектуры Елена Коробейникова.

Документ должны в ближайшее время внести в Горсовет для обсуждения. При этом число автомобилей в Красноярске растет — по примерным данным полицейских, сейчас в городе зарегистрировано 409 тысяч машин.