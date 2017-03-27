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08:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Во дворе на ЧМЗ замечены тигр, волк и медведь

Фото в сеть выложили горожане.

Тигр, волк и медведь замечены на одной из улиц Челябинска. Шуточные сообщения с надписью «Осторожно!!! На улицах ЧМЗ гуляют тигр волк и медведь» пользователи выложили в группу социальной сети, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото пользователей.

Такие «подснежники» замечены в одном из дворов в Металлургическом районе. Большие мягкие игрушки «охраняют» двор. И как справедливо отмечают комментаторы фото, бояться следует более опасных животных — людей.

«На улицах ЧМЗ гуляют более опасные животные, они называются Люди», — написал Гоша Ширяев.

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