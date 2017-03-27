Во дворе на ЧМЗ замечены тигр, волк и медведь

Тигр, волк и медведь замечены на одной из улиц Челябинска. Шуточные сообщения с надписью «Осторожно!!! На улицах ЧМЗ гуляют тигр волк и медведь» пользователи выложили в группу социальной сети, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на фото пользователей.

Такие «подснежники» замечены в одном из дворов в Металлургическом районе. Большие мягкие игрушки «охраняют» двор. И как справедливо отмечают комментаторы фото, бояться следует более опасных животных — людей.