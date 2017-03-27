Казахстанцы в Лондоне с размахом отметили Наурыз
В этом году организаторы собрали вместе более 10 стран и сообществ, которые приняли участие в празднике.
В этом году организаторы собрали вместе более 10 стран и сообществ, которые приняли участие в празднике.
В столице Великобритании с размахом прошло празднование Наурыза. Мероприятие планировалось провести 19 марта, однако из соображений безопасности провели вчера, 26 марта.
В этом году организаторы собрали вместе более 10 стран и сообществ, которые приняли участие в празднике, об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz в Лондоне.
Праздник Наурыз, согласно уже сложившейся традиции, проводился во внутреннем дворе университета UCL, где была установлена сцена для выступлений, столы, где студенты продавали традиционную еду
Местный
Не так давно к постоянным странам — участникам фестиваля присоединились Турция, Афганистан и Иран. Уличный концерт собрал много зрителей, вниманию которых были представлены выступления танцоров, музыкантов, певцов, артистов, многие из которых выходцы из стран Средней Азии, проживающих в Лондоне.
Данный фестиваль проходит с 2009 года и был основан двумя казахстанскими студентами: Андреем Ан и Улугбеком Гуламовым, а сейчас он стал ежегодным культурным мероприятием и собирает все больше посетителей с каждым годом, например, в прошлом году событие посетило более 2000 человек, а статистику организаторы ведут по проданному плову.
«Продвигаются этнические танцы и культура стран Средней Азии. На сцену выходят разные певцы, творцы, чтецы — любой талант поощряется и выставляется напоказ. Большинство из принимающих участие — это, конечно, казахи, процентов 70 сегодня было казахов. На сцену мы приглашаем обычно артистов из разных стран, в этом году бюджет был небольшим, и мы не могли позволить себе знаменитых артистов. В прошлом году был Сон Паскаль, в этом году были талантливые ребята из Средней Азии, которые проживают, учатся или работают в Лондоне.
Также есть часть развлекательная. Мы проводим курес — казахскую борьбу, волонтерам предоставляются костюмы, они переодеваются и имитируют борьбу. У них есть свой рефери — человек, который следит за борьбой. Также выставляются на улице столы с нардами, каждый желающий может поиграть в нарды, Турция в этом году впервые приняла участие. Прибыль от проданных сувениров сообществ, принимающих участие, отдают организации CASF (Central Asian Spring Festival), и эти деньги идут на благотворительные цели: мы поддерживаем либо детский дом, либо инвалидов, либо