Казахстанцы в Лондоне с размахом отметили Наурыз

В столице Великобритании с размахом прошло празднование Наурыза. Мероприятие планировалось провести 19 марта, однако из соображений безопасности провели вчера, 26 марта.

В этом году организаторы собрали вместе более 10 стран и сообществ, которые приняли участие в празднике, об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz в Лондоне.

Праздник Наурыз, согласно уже сложившейся традиции, проводился во внутреннем дворе университета UCL, где была установлена сцена для выступлений, столы, где студенты продавали традиционную еду центрально-азиатского региона, а именно: плов, самсу, манты и долму.

Местный казахско-кыргызский ресторан Pasha ('Паша') приготовил огромный казан плова, который посетители разобрали очень быстро. В крытом павильоне разместились представители всех стран, отмечающих Наурыз: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Татарстана, крымских татар, уйгуров, Азербайджана, иракских туркменов. Все они были в национальных костюмах и продавали сладости и сувениры: традиционные шапки, шарфы, ювелирные украшения, одежду, книги и т. д.

Не так давно к постоянным странам — участникам фестиваля присоединились Турция, Афганистан и Иран. Уличный концерт собрал много зрителей, вниманию которых были представлены выступления танцоров, музыкантов, певцов, артистов, многие из которых выходцы из стран Средней Азии, проживающих в Лондоне.

Данный фестиваль проходит с 2009 года и был основан двумя казахстанскими студентами: Андреем Ан и Улугбеком Гуламовым, а сейчас он стал ежегодным культурным мероприятием и собирает все больше посетителей с каждым годом, например, в прошлом году событие посетило более 2000 человек, а статистику организаторы ведут по проданному плову.