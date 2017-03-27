За ночь в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Прирост осадков на базовой столичной метеостанции за ночь составил 9 мм, сообщили «Интерфаксу» в городском метеобюро в понедельник. По данным ведомства, к 6:00 в городе выпало 26,5% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм.

Осадки шли в виде снега и мокрого снега при температуре около нуля градусов.

Днем в Москве ожидается небольшой дождь, потеплеет до 4 градусов, уточняют синоптики.