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08:14 (мск), источник: Интерфакс

За ночь в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков

Днем в столице ожидается дождь и 4 градуса тепла.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Прирост осадков на базовой столичной метеостанции за ночь составил 9 мм, сообщили «Интерфаксу» в городском метеобюро в понедельник. По данным ведомства, к 6:00 в городе выпало 26,5% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм.

Осадки шли в виде снега и мокрого снега при температуре около нуля градусов.

Днем в Москве ожидается небольшой дождь, потеплеет до 4 градусов, уточняют синоптики.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что с понедельника в Центральный федеральный округ, включая столичный регион, придет резкое похолодание со снегом и гололедицей.

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