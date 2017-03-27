Две нелегальные свалки найдены около озера Кременкуль

Эксперты Челябинского отделения Общероссийского народного фронта провели рейд по выявлению нелегальных свалок в Сосновском районе — на озере Кременкуль нашли две такие свалки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Одно из незаконных мест складирования отходов расположено в 700 метрах от озера Большой Кременкуль, неподалеку от поселка Садовый. По данным местных жителей, рядом есть сортировочный цех, сжигающий мусор. Граждане уже три года наблюдают, как сюда привозят ТБО. Подъездной путь к незаконному месту хранения мусора только один — через КПП сортировочного цеха.

«По отходам видно, что большая часть — однородный мусор — пластик, полиэтилен. Примерно то же самое перерабатывают на предприятии, расположенном рядом со свалкой. В ситуации разберутся компетентные органы. Один из вопросов нам удалось решить на месте — представители предприятия сообщили, что через месяц цех перейдет на газ, и печи топиться не будут. Кроме того, бизнесмен пообещал вывезти часть мусора», — рассказал эксперт челябинского штаба ОНФ Виталий Безруков.

Отметим, что на месте свалки предполагалось жилищное строительство, однако проект заморожен. Власти намерены обратиться к собственнику с претензиями по содержанию земельного фонда.

Вторая незаконная свалка расположена между озером Малый Кременкуль и карьером Золотая рыбка. Судя по отходам, здесь она появилась «благодаря» предприятию пищевой промышленности. Грузовые машины регулярно сваливают там сгнившие картофель, лук и капусту.

«Обе свалки существуют несколько лет, к ним ведут накатанные дороги. Рекультивация за счет местного бюджета результатов не дает — горы мусора возникают вновь. Чтобы изменить ситуацию, нужно устанавливать нарушителей. Считаю необходимым приобрести фотоловушки, которые срабатывают на движение, производят фотофиксацию и отправляют сообщения», — предложил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Челябинской области Виталий Вороной.

На выездном мониторинге челябинских активистов Народного фронта сопровождали представители областной природоохранной прокуратуры, регионального управления Росприроднадзора и министерства экологии. Все факты нарушений ими были зафиксированы на месте, начато расследование.