Акции протеста состоялись в ряде городов Поволжья и Урала

Так, несанкционированный городской администрацией митинг прошел в Нижнем Новгороде. В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода затруднились назвать численность участников акции, пояснив, что подсчет ведется лишь в тех случаях, когда акция согласована с властями. В Перми согласованная акция прошла в центре города у памятника героям фронта и тыла. По данным сотрудников полиции, в ней приняли участие свыше 1 тыс. человек. Несогласованный с городскими властями митинг оппозиции собрал в Самаре около 600 человек в воскресенье, полиция задержала 20 активистов, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе регионального управления МВД РФ. «Полиция обеспечила охрану общественного порядка на мероприятии, в котором приняло участие около 600 человек. За нарушение правил проведения публичных мероприятий были задержаны 20 человек. После составления протоколов они были отпущены», — сказали в пресс-службе. Митинг оппозиции начался в сквере им. Пушкина в историческом центре Самары в 14:00 по местному времени и продолжался около двух часов. При этом задержания стали происходить еще до начала акции, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье», присутствовавший на мероприятии.

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После митинга часть собравшихся устроила стихийную акцию у здания Ленинского РОВД Самары, где находились задержанные. Пикет и митинг против коррупции прошли в Кирове. «Нарушений общественного порядка не допущено», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по региону. В Ижевске, как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» представитель МВД по Удмуртии, в митинге приняли участие около 500 человек, инцидентов в ходе его проведения не было. В Саранске состоялась так называемая «прогулка» протестующих. Мероприятие прошло без нарушений, сообщили агентству в МВД по Мордовии. Полиция задержала двух активистов несогласованного митинга, который прошел в воскресенье в парке «Крылья Советов» в Казани, сообщает МВД по Татарстану. «По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы в отношении двух граждан», — уточняется в сообщении. По данным МВД по Татарстану, «в общественном мероприятии, которое состоялось в Казани, приняли участие около 700 человек». Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники полиции препроводили председателя татарстанского отделения партии «ПАРНАС» Марселя Шамсутдинова в служебную машину во время несогласованной акции оппозиции. При этом полицейские перед началом акции предупредили организаторов об ответственности, предусмотренной законом. В Уфе прошел согласованный митинг оппозиции. Акция состоялась в сквере «Волна», расположенном в отдаленном микрорайоне города — Затоне.

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