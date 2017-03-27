Акции протеста состоялись в ряде городов Поволжья и Урала

Так, несанкционированный городской администрацией митинг прошел в Нижнем Новгороде.
В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода затруднились назвать численность участников акции, пояснив, что подсчет ведется лишь в тех случаях, когда акция согласована с властями.
В Перми согласованная акция прошла в центре города у памятника героям фронта и тыла. По данным сотрудников полиции, в ней приняли участие свыше 1 тыс. человек.
Несогласованный с городскими властями митинг оппозиции собрал в Самаре около 600 человек в воскресенье, полиция задержала 20 активистов, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
«Полиция обеспечила охрану общественного порядка на мероприятии, в котором приняло участие около 600 человек. За нарушение правил проведения публичных мероприятий были задержаны 20 человек. После составления протоколов они были отпущены», — сказали в пресс-службе.
Митинг оппозиции начался в сквере им. Пушкина в историческом центре Самары в 14:00 по местному времени и продолжался около двух часов. При этом задержания стали происходить еще до начала акции, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье», присутствовавший на мероприятии.
После митинга часть собравшихся устроила стихийную акцию у здания Ленинского РОВД Самары, где находились задержанные.
Пикет и митинг против коррупции прошли в Кирове. «Нарушений общественного порядка не допущено», — заявили агентству в пресс-службе УМВД по региону.
В Ижевске, как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» представитель МВД по Удмуртии, в митинге приняли участие около 500 человек, инцидентов в ходе его проведения не было.
В Саранске состоялась так называемая «прогулка» протестующих. Мероприятие прошло без нарушений, сообщили агентству в МВД по Мордовии.
Полиция задержала двух активистов несогласованного митинга, который прошел в воскресенье в парке «Крылья Советов» в Казани, сообщает МВД по Татарстану.
«По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы в отношении двух граждан», — уточняется в сообщении.
По данным МВД по Татарстану, «в общественном мероприятии, которое состоялось в Казани, приняли участие около 700 человек».
Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники полиции препроводили председателя татарстанского отделения партии «ПАРНАС» Марселя Шамсутдинова в служебную машину во время несогласованной акции оппозиции.
При этом полицейские перед началом акции предупредили организаторов об ответственности, предусмотренной законом.
В Уфе прошел согласованный митинг оппозиции. Акция состоялась в сквере «Волна», расположенном в отдаленном микрорайоне города — Затоне.
В пресс-службе мэрии агентству сообщили, что информацию о количестве участников смогут предоставить только в понедельник. В свою очередь в пресс-службе МВД по Башкирии агентству уточнили, что митинг прошел без нарушений.
Порядка 300 человек приняли участие в согласованной властями акции оппозиции в воскресенье, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
«В акции приняли участие порядка 300 человек. Нарушений общественного порядка не допущено», — сказал собеседник агентства.
Участники акции собрались около 14:00 на площади Никитина.
На всех этапах акция контролировалась сотрудниками полиции.
Согласованный с властями митинг оппозиции прошел также во Владимире, в Центральном парке культуры и отдыха.
«На митинг собралось около 200−220 человек. Происшествий зарегистрировано не было, информации о задержаниях не поступало», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД РФ по Владимирской области.
В Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и Кургане в воскресенье прошли несанкционированные акции оппозиции, в которых приняли участие более двух тысяч человек, в отношении 23 из них были составлены протоколы за административное правонарушение.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ГУВД Свердловской области, в Екатеринбурге в акции приняло участие около 1 тыс. человек.
«По факту нарушения установленного порядка проведения организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы в отношении 11 человек, после чего они были отпущены», — сказал представитель ГУВД региона.
По информации ГУ МВД по Челябинской области, в несанкционированном шествии, которое прошло днем в центре Челябинска, приняли участие порядка 850 человек, четыре человека было задержано по факту нарушения ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия). «В отношении четырех граждан составлены административные материалы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, после они отпущены домой», — отметил представитель ведомства.
В пресс-службу ГУ МВД по Тюменской области агентству «Интерфакс-Урал» сообщили, что мероприятие на территории сквера Комсомольский собрало около 120 участников, нарушений общественного порядка во время проведения акции не было.
По словам представителя пресс-службы УМВД по Курганской области, в общественном мероприятии, которое прошло в Кургане, приняли участие около 80 человек, административные протоколы по факту нарушения установленного порядка организации либо проведения общественного мероприятия были составлены в отношении восьми человек.
В Калининграде граждане также провели несанкционированный митинг.
В пресс-службе регионального УВД «Интерфаксу» сообщили, что несанкционированный митинг прошел без серьезных происшествий, а о количестве задержанных будет сообщено дополнительно.