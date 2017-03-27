Чучело Масленицы-Комоедицы сожгли в Хабаровске
ФОТОРЕПОРТАЖ.
ФОТОРЕПОРТАЖ.
Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.
На территории ТСЖ «Благо» в Хабаровске в честь весеннего равноденствия прошел исконно русский народный праздник «Масленица-Комоедица». В программе праздника прошла ярмарка народных промыслов и даров дальневосточной природы, русская кухня порадовала вкусными блинами, выпечкой и чаем, а все желающие приняли участие в молодецких удалых забавах, озорных играх, спортивных состязаниях. Детвора с удовольствием участвовала в эстафетах, в стрельбе из лука, побудке медведя.