У православных идет пятая неделя Великого поста

На вечерни в среду пятой седмицы Великого поста поются 24 покаянных стихиры Великого канона святителя Андрея Критского, также читается Житие преподобной Марии Египетской. Она провела всю свою жизнь в подвиге покаяния на такой высоте совершенства, что уподобилась бесплотным ангелам.

Суббота пятой седмицы — Суббота акафиста. А сама служба имеет название — «похвалы пресвятой Богородицы». На утрени в этот день читается Акафист Божией Матери.

Пятая седмица Великого поста ничем не отличается от предыдущих — второй, третьей и четвертой, за исключением питания в четверг (когда в храмах совершается «стояние»): в этот день, в отличие от предыдущих четвергов, можно кушать вареную пищу с маслом, а не без масла.

Строгое следование церковному уставу в плане питания в пост предусмотрено только для монашествующих, а мирянам разрешаются такие послабления как потребление вареной пищи (желательно без масла) вместо сухоядения в понедельник, среду и пятницу, а во вторник и четверг — с маслом.

В этом году Великий пост продлится по 15 апреля.