Единый проездной билет презентуют в Челябинске 6 апреля

Презентация единого проездного билета в Челябинске состоится 6 апреля, об этом начальник городского управления транспорта Роман Болотов рассказал на аппаратном совещании в администрации, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Разработчики планируют наладить работу проездного, позволяющего в течение ограниченного времени бесплатно совершать пересадку, на основе действующей транспортной карты. Предполагается, что у челябинцев будет 60 минут, чтобы пересесть в любой другой транспорт без доплаты.

Напомним, ранее представители администрации сообщали, что единый билет может быть внедрён до конца марта и в настоящее время успешно проходит тестирование.