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08:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Единый проездной билет презентуют в Челябинске 6 апреля

Проект планируют запустить на базе действующей транспортной карты.

Презентация единого проездного билета в Челябинске состоится 6 апреля, об этом начальник городского управления транспорта Роман Болотов рассказал на аппаратном совещании в администрации, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Разработчики планируют наладить работу проездного, позволяющего в течение ограниченного времени бесплатно совершать пересадку, на основе действующей транспортной карты. Предполагается, что у челябинцев будет 60 минут, чтобы пересесть в любой другой транспорт без доплаты.

Напомним, ранее представители администрации сообщали, что единый билет может быть внедрён до конца марта и в настоящее время успешно проходит тестирование.

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