Холод и мокрый снег сохранятся в Воронеже на рабочей неделе
Холодная и пасмурная погода вернулась в Воронеж в понедельник, 27 марта.
Холодная и пасмурная погода вернулась в Воронеж в понедельник, 27 марта.
Мокрый снег и дожди останутся в Воронежской области на всю рабочую неделю, а к ночи пятницы температура воздуха опустится до -5. Воронежский гидрометцентр опубликовал подробный прогноз на последнюю неделю марта.
В понедельник, 27 марта, будет идти мокрый снег с дождем, облачно с прояснениями. Ветер
Во вторник, 28 марта, ночью продолжится мокрый снег, а температура опустится до -1. Днем снег сменится дождем, а столбики термометров поднимутся до +3. Ветер
В среду, 29 марта, ночью -3, днем — до +2. Облачно, ветер
В четверг, 30 марта, ночью -2, днем +4. Метеорологи спрогнозировали днем сильный мокрый снег и
Ночь пятницы, 31 марта, станет самой холодной за неделю — температура опустится до -5 градусов. Днем погода станет более солнечной, а столбики термометров поднимутся до +2. Ветер