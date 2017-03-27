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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Холод и мокрый снег сохранятся в Воронеже на рабочей неделе

Холодная и пасмурная погода вернулась в Воронеж в понедельник, 27 марта.

Источник: РИА "Воронеж"

Мокрый снег и дожди останутся в Воронежской области на всю рабочую неделю, а к ночи пятницы температура воздуха опустится до -5. Воронежский гидрометцентр опубликовал подробный прогноз на последнюю неделю марта.

В понедельник, 27 марта, будет идти мокрый снег с дождем, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 8−13 м/сек, порывы до 17 м/сек. Воздух прогреется до +5 градусов. По данным гидрометцентра, метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Во вторник, 28 марта, ночью продолжится мокрый снег, а температура опустится до -1. Днем снег сменится дождем, а столбики термометров поднимутся до +3. Ветер северо-западный 7−12м/сек.

В среду, 29 марта, ночью -3, днем — до +2. Облачно, ветер северо-западный, 6−11 м/сек.

В четверг, 30 марта, ночью -2, днем +4. Метеорологи спрогнозировали днем сильный мокрый снег и северо-западный ветер 6−11 м/сек.

Ночь пятницы, 31 марта, станет самой холодной за неделю — температура опустится до -5 градусов. Днем погода станет более солнечной, а столбики термометров поднимутся до +2. Ветер северо-западный, 5−10 м/сек.

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