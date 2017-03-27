Калининградцев ждёт тёплая рабочая неделя с дождями
В ближайшие пять дней калининградцев ожидает тёплая рабочая неделя с кратковременным дождями. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
В ближайшие пять дней калининградцев ожидает тёплая рабочая неделя с кратковременным дождями. Об этом сообщает Росгидрометцентр.
Температура воздуха днём повысится до +10…12°С. Ночью столбик термометра покажет +2…5°С. В среду и четверг синоптики обещают кратковременные дожди. Однако к выходным небо вновь прояснится.
Также жителей региона ожидает ветер различных направлений скоростью 2−6 метров в секунду.