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09:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцев ждёт тёплая рабочая неделя с дождями

В ближайшие пять дней калининградцев ожидает тёплая рабочая неделя с кратковременным дождями. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Источник: Калининград.Ru

Температура воздуха днём повысится до +10…12°С. Ночью столбик термометра покажет +2…5°С. В среду и четверг синоптики обещают кратковременные дожди. Однако к выходным небо вновь прояснится.

Также жителей региона ожидает ветер различных направлений скоростью 2−6 метров в секунду.

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