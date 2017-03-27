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09:05 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге по итогам «антикоррупционного» митинга было задержано 11 человек

В Екатеринбурге по итогам «антикоррупционного» митинга было задержано 11 человек.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в общественном мероприятии приняли участие порядка 1 тыс. человек. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования были составлены административные протоколы в отношении 11 граждан, после чего они были отпущены.

Добавим, что по оценкам очевидцев, участие в акции приняли порядка 3 тыс. человек.

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