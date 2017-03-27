Прокуратура организовала проверку задолженности зарплат у ЕМУП «МОАП» в Екатеринбурге

ru">Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что у предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль этого года перед 1 тыс. 709 работниками в размере 9,4 млн руб. Прокуратура внесла представление с требованием устранения нарушений закона директору ЕМУП «МОАП».

В интересах работников в суд направлено 149 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму 2 млн 630 тыс. руб., в отношении предприятия возбуждено административное дело о нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Ситуация находится на контроле городской прокуратуры.

Добавим, что завтра в Екатеринбурге пройдет митинг транспортников против задержки заплат.

Несмотря на то, руб., у транспортных предприятий города сложная экономическая ситуация.