На прошлой неделе, школьники, посетившие монастырь с экскурсией, стали свидетелями «обряда экзорцизма» и не на шутку испугались. В связи с этим Екатеринбургская епархия намерена инициировать серьезный разговор о духовной безопасности школьников с родительским и педагогическим сообществом, а также провести серию открытых экскурсионных уроков для школ города, чтобы показать преподавателям, какими должны быть православные экскурсии для детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии.
Напомним, инцидент произошел 23 марта с четвероклассниками элитной гимназии № 212 «Екатеринбург — Париж». В монастыре дети наблюдали «настоящий сеанс экзорцизма». Им продемонстрировали, как священнослужитель изгонял дьявола из девочки примерно 12 лет. Она лаяла, кричала мужским голосом. Всё это дополнительно транслировалось на мониторах. Дети ничего не поняли и очень перепугались.
«Такие священнодействия нечасто совершаются в Церкви. Как правило, это происходит в монастырях. Наиболее известное место — Троице-Сергиева Лавра. Примеры одержимости людей злыми духами и возможность их изгнания приведены еще в Евангелии. Иисус Христос неоднократно изгонял нечистую силу, овладевавшую людьми и возвращал человека к нормальной жизни. По сей день такая власть и сила действия против нечистой силы сохраняется в Православии. Именно поэтому те люди, которые испытали на себе или на близких невыносимое действие злых духов, обращаются за помощью в те православные храмы и монастыри, где по особому благословению священноначалия совершается этот чин, именуемый в народе «отчиткой», — прокомментировал ситуацию епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии..
По его словам, бесноватый человек в обычной жизни сильно и мучительно страдает: «Внутри такого человека, в его душе, присутствует еще одна личность, которая заставляет его совершать те поступки, которые сам человек не хочет делать. Не дает спать, не дает жить обычной человеческой жизнью. При попытках сопротивляться действию этой “личности” человек испытывает месть: бес заставляет человека кричать, рычать, лаять, ругаться, трястись — это ужасная картина, отмечают те, кто хоть раз становился свидетелем “отчитки”. Таблетки или беседы с психологом такому человеку не приносят никакого облегчения. Необходимо действие такой силы, которая способна освободить человека от нечистого духа. Эта сила дана Церкви».
«Монастыри, где происходит изгнание, естественно, становятся центрами притяжения для недугующих — страждущие со всего мира устремляются за исцелением в такие обители. Одним из наиболее известных мест на Урале является Среднеуральский женский монастырь. Присутствие за молебном на изгнание нечистой силы — не самое легкое зрелище. Прежде, чем выйти из одержимого, бес последний раз пытается принести страдание человеку. Во время отчитки страждущий похож на наркомана, которого «ломкой" остаточный наркотик не отпускает из своего плена. Люди теряют сознание, трясутся, издают звуки не свойственные человеку. Такое действо совершается в стенах Среднеуральского монастыря. Главное, о чем надо сказать, это то, что из храма выходят уже нормальные люди. Освобожденные от своего недуга, способные продолжать нормальную человеческую жизнь. Кто-то из них остается жить в обители, но большинство возвращаются домой», — рассказал священослужитель.
Свидетелями именно такого действа, по словам владыки, стали школьники из Екатеринбурга. Судя по видеоролику, который записан на телефон одного из них, еще только попав на территорию монастыря, они уже услышали необычные молитвы и крики, раздававшиеся из динамика.
По всей видимости, аудиотрансляция, которая включается на время обычного богослужения, не была вовремя выключена. Затем дети проследовали в храм, где совершался чин.
«К сожалению, участники экскурсионной группы не обратили внимание на предупреждающую табличку у входа в храм. Здесь указано, что на время отчитки вход “только по благословению”. А может и обратили, но не поняли смысла слов “отчитка”, “благословение”. Этого они еще “не проходили”. Да и о таком явлении, как одержимость демонами, детям не рассказывают ни в школе, ни дома. Рассказывают о СПИДе, о наркотиках, об иных пороках нашего времени — с целью обезопасить от них. Но об опасностях духовного порядка большинство наших современников и не ведает», — подчеркнул викарий.
По словам владыки Евгения, монастырь в настоящее время принял соответствующие меры: трансляция теперь выключается вовремя, объявление на входе написано более крупным шрифтом. Вероятность того, что неподготовленные люди вновь попадут на отчитку, крайне мала.
Однако по мнению священнослужителя, вопросы к обществу все равно остаются. Например, «почему не пугают родителей и детей реальные демоны, которыми изобилуют кино- и телеэкраны, компьютерные игры, за которыми дети проводят по нескольку часов в день?».
По мнению викария Екатеринбургской епархии владыки Евгения, инцидент, произошедший в монастыре, должен инициировать такие вопросы и помочь оградить общество от демонических образов и сцен, которые, «к сожалению, стали обыденностью и уже не воспринимаются критически “толерантно мыслящим” большинством».
«Вопросы духовной экологии нашего общества должны сегодня выйти на первый план. Екатеринбургская епархия совместно с педагогической и родительской общественностью готова инициировать серьезный разговор на тему духовной безопасности наших детей», — уверен епископ Среднеуральский Евгений.