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09:12 (мск), источник: Крым Press

С крымских светофоров уберут «зеленые стрелочки»

Еще «украинский эксперимент» — «зеленые стрелочки» уберут с крымских светофоров. Об этом в ходе проекта «Рабочий полдень с «Крымской газетой» сообщил начальник ГИБДД Крыма Анатолий Борисенко.

Источник: Крым Press

Речь идет о пластиковых «карточках» с нарисованной зеленой стрелкой, указывающей направо. Наличие такого «квадратика» позволяло автомобилям совершить поворот направо даже под красный свет светофора (при условии, что данный маневр никому не мешает). До последнего в Крыму этот «эксперимент» не считался нарушением. Хотя в России никаких «квадратиков» и нарисованных стрелочек в ПДД нет. А. Борисенко напомнил об этом и сообщил, что администрациям крымских городов дано предписание снять эти зеленые стрелки.

Тем не менее, дабы разгрузить трафик, на тех же самых перекрестках постепенно будут устанавливать дополнительные секции светофоров, позволяющие все тот же «поворот направо».

— Не так давно мы провели эксперимент, когда установили светофор на Евпаторийском шоссе после спуска с объездной, где не было светофоров и постоянно возникали пробки. После установки светофоров, на которых имеется зеленая стрелка, разрешающая поворот направо, ситуация значительно улучшилась, — сказал А. Борисенко.

Он уточнил, что по сути это будет та же «зеленая стрелка», но уже узаконенная. Ну, а «нарисованные стрелки» уберут до 1 июня.

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