Шкурку соболя продали за 27 тыс. рублей на пушном аукционе в Иркутске

Более 27 тыс. рублей или 480 долларов заплатили за одну круглую шкурку баргузинского соболя на первом Байкальском международном пушном аукционе, который прошел с 21 по 26 марта 2017 года в Иркутске. Как 27 марта «Байкал Инфо» рассказал генеральный директор ООО «Аукционная компания «Русский Соболь» Юрий Вашукевич, это была шкурка темного цвета с ярко-серыми вкраплениями. Она стала самым дорогим лотом на выставке.

«Всего на аукционе было представлено более 1117 лотов, — рассказал Юрий Вашукевич. — В один лот входило по 38−40 шкурок. Продажи баргузинского соболя, который представляла Иркутская область, составили 93%. Средняя цена составляла более 5800 рублей или 102 доллара».

Брокеры, купившие баргузинского соболя, были из Голландии, Финляндии, Италии, Канады и России, однако шкурки будут продаваться по всему миру. «Они покупали их для своих клиентов, например, фабрик, большая часть которых расположена в Европе, но также и для России», — пояснил Юрий Вашукевич. По оценкам международных экспертов, первый Байкальский международный пушной аукцион в Иркутской области прошел удачно.

Напомним, на первом Байкальском международном пушном аукционе в Иркутске представили коллекцию из шкурок соболя высшего качества из Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев, Амурской области и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Коллекция сформирована из множества единичных партий от охотников путем ручного подбора одинаковых по разным параметрам шкурок в лоты по 35−40 штук. Мероприятие посетили 22 марта полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.