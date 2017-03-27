Шишов задержится в колонии еще на день
Сегодня, 27 марта, последний день, когда в суде может быть оспорено ходатайство об
Сегодня, 27 марта, последний день, когда в суде может быть оспорено ходатайство об
Как ранее сообщал «СуперОмск»,
Впрочем, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не возражала против ходатайства Шишова. Во внимание были приняты положительные характеристики осужденного, полное признание вины и то, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.