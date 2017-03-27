Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
9В мире зацвела сакура
09:18 (мск), источник: СуперОмск

Шишов задержится в колонии еще на день

Сегодня, 27 марта, последний день, когда в суде может быть оспорено ходатайство об условно-досрочном освобождении основателя «Мостовика» Олега Шишова.

Как ранее сообщал «СуперОмск», экс-директор НПО «Мостовик» Олег Шишов выйдет из исправительной колонии № 8 по УДО 27 марта. Однако Шишову придется еще на сутки задержаться в колонии, поскольку именно 27 марта истекает срок, когда решение Советского райсуда об освобождении Олега Шишова может быть обжаловано, сообщил «СуперОмску» его адвокат Андрей Мотовилов.

Впрочем, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не возражала против ходатайства Шишова. Во внимание были приняты положительные характеристики осужденного, полное признание вины и то, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Муж Иванки Трамп станет главой нового управления в Белом доме
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Марка TVR, которой владел российский олигарх, возрождается В сентябре на Франкфуртском автосалоне будет представлен спорткар возрожденной английской марки TVR
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь