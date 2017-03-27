Шишов задержится в колонии еще на день

Как ранее сообщал «СуперОмск», экс-директор НПО «Мостовик» Олег Шишов выйдет из исправительной колонии № 8 по УДО 27 марта. Однако Шишову придется еще на сутки задержаться в колонии, поскольку именно 27 марта истекает срок, когда решение Советского райсуда об освобождении Олега Шишова может быть обжаловано, сообщил «СуперОмску» его адвокат Андрей Мотовилов.

Впрочем, прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях не возражала против ходатайства Шишова. Во внимание были приняты положительные характеристики осужденного, полное признание вины и то, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности.