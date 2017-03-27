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10:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

До +10 градусов потеплеет в Иркутской области 28 марта

Ночью зафиксируются минусовые температуры.

Теплую погоду прогнозируют иркутские синоптики в ближайшие сутки.

По сообщению Гидрометцентра, 28 марта местами в Приангарье пройдет небольшой снег и мокрый снег, утром при прояснении туман. Кроме того, завтра ожидается ветер западный, северо-западный с переходом в западных и северных районах на юго-восточный до 5−10 м/с.

Предстоящей ночью столбик термометра опустится до -3,-8 градусов, при прояснении до -10,-15 градусов. Днем потеплеет до +5, +10 градусов, при облачной погоде до +2, -3 градусов.

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