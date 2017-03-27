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12:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске установится «серая» и теплая погода

В регион пришла климатическая весна.

Источник: AP 2017

Среднесуточная температура по области перешла через отметку +5 градусов по Цельсию. Это значит, что в регионе точно наступила весна. Однако солнечной погоды пока не предвидится.

По словам пресс-секретаря Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, в Новосибирской области устанавливаются юго-западные процессы. Воздушные массы будут поступать из Казахстана. В результате усилится оттепель: средняя температура в ближайшие дни будет колебаться от +4 до +10 градусов. Наш регион продолжает оставаться в зоне пониженного атмосферного давления, поэтому погода будет неустойчивой. Ожидаются порывы ветра до 12−18 м/с, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

«В регионе наступила климатическая весна, но вероятность холодов еще остается. При вторжении волн холода ночная температура еще может упасть до -10,-15 градусов по Цельсию», — рассказал синоптик.

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