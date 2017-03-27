В Новосибирске установится «серая» и теплая погода
В регион пришла климатическая весна.
В регион пришла климатическая весна.
Среднесуточная температура по области перешла через отметку +5 градусов по Цельсию. Это значит, что в регионе точно наступила весна. Однако солнечной погоды пока не предвидится.
По словам
«В регионе наступила климатическая весна, но вероятность холодов еще остается. При вторжении волн холода ночная температура еще может упасть до -10,-15 градусов по Цельсию», — рассказал синоптик.