Снег, дождь и порывистый ветер придут в Волгоградскую область в начале недели

27 марта в Волгограде днем температура не поднимется выше +6…+8ºС, возможен дождь.

28 марта в Волгоградской области ночью и утром снег с дождем, днем дождь. Западный ветер до 11 метров в секунду, ночью с порывами 15−20 метров в секунду, днем местами порывы 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-5ºС, днем +3…+8ºС.

В среду, 29 марта, в регионе ночью и утром пойдет мокрый снег, снег с дождем, днем дождь со снегом, дождь. Порывистый ветер ночью до 20 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 22 м/с. Ночью столбик термометра опустится до −1…−6ºС, днем потеплеет до −1…+4ºС.