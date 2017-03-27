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14:10 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге молния попала в два заходивших на посадку самолета

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — Два пассажирских лайнера перед посадкой в Санкт-Петербурге минувшим вечером «столкнулись» с разрядами молнии, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник в авиадиспетчерских службах.

Источник: РИА "Новости"

«Командир самолета Боинг-737, прилетевшего из Самары, доложил перед посадкой о попадании молнии. Затем с разницей в 15 минут об ударе молнии в непосредственной близости от фюзеляжа сообщил командир другого рейса, направлявшегося из Москвы», — сказал собеседник агентства.

По словам командиров, разряды были такой силы, что вспышка от них на несколько секунд заливала светом кабину, временно ограничив видимость пилотов.

Он сообщил, что в обоих случаях экипажу удалось благополучно посадить лайнер в аэропорту назначения Пулково.

«Однако во время постполетного осмотра техники обнаружили на фюзеляже обоих лайнеров следы поражения молнией. Проводится анализ произошедшего, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей эксплуатации самолетов», — сказал источник.

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