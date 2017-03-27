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10:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске с мая введут электронный проездной для льготников без ограничения числа поездок

В Иркутске начался прием заявок на оформление электронного проездного для льготников.

Источник: РИА "Новости"

Электронный проездной с неограниченным числом поездок для льготников будет введен с 1 мая 2017 года в муниципальном транспорте Иркутска.

Как 27 марта сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского обустройства Елену Федорову, с сегодняшнего дня начинается прием заявлений на изготовление и выдачу именного электронного социального проездного билета, оформление которого будет бесплатным. Заявление можно подать в следующих пунктах: ул. Розы Люксембург, 184 (ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами») с 08:00 до 17:00; ул. Декабрьских Событий, 27 (Октябрьский округ администрации Иркутска); ул. Марата, 14 (Комитет по управлению Правобережным округом администрации Иркутска) с 09:00 до 18:00; ул. Терешковой, 24 (Комитет по управлению Свердловским округом администрации Иркутска) с 09:00 до 18:00; ул. Маршала Говорова, 3 (Комитет по управлению Ленинским округом администрации Иркутска) с 09:00 до 18:00. Телефон для справок: 956−110, 504−876, 520−059.

Как пояснила Елена Федорова, в муниципальном транспорте установят специальный терминал для оплаты проезда. В момент совершения поездки по электронному билету водитель обязан выдавать каждому пассажиру квитанцию, в которой указаны номер маршрута, номер транспортного средства, время проезда и количество неиспользованных поездок. Это поможет пассажирам самостоятельно контролировать количество своих поездок. Цена ежемесячного льготного проезда останется прежней — 150 рублей.

В электронном билете будут указаны фамилия, имя, отчество владельца, а также размещена его фотография, что освобождает от необходимости иметь при себе документы, подтверждающие личность. Кроме того, персонифицированный электронный проездной исключает возможность его использования людьми, которые не обладают правом на льготный проезд. Электронный проездной выдаётся сроком на пять лет. Это избавит владельцев от ежемесячного переоформления нового билета.

Директор МУП «Иркутскавтотранс» Андрей Никитин сообщил, что электронный проездной удобен и для частных перевозчиков. Благодаря электронному контролю у них появляется возможность адресного возмещения за реально оказанный объём услуг. Кроме того, перевозчикам не придется заниматься учётом бумажных талонов. Оператор проекта — АО «Универсальная электронная карта Иркутской области» — выполняет статистическую работу и ежемесячно предоставляет в министерство социального развития Иркутской области электронные реестры, на основании которых производится возмещение услуг проезда льготных категорий граждан без взимания провозной платы.

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