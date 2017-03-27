«Будем стоять, на сколько хватит». Дальнобойщики вышли на акцию против «Платона» в Екатеринбурге

Напомним, ранее свердловские власти не согласовали дальнобойщикам проведение автопробега и митинга на 10 км ЕКАД. В результате водители большегрузов были вынуждены перенести акцию на 47 км.

Как рассказал Накануне.RU региональный представитель Объединения перевозчиков России Наиль Нигаматуллин, по итогам акции будет подписана резолюция.

«Будем стоять, на сколько хватит, требуем свои человеческие права. До полной отмены (взимания платы, — прим. Накануне.RU)», — заявил он.

Большинство участников сегодняшней акции приехали на легковых авто, но есть и фуры. Всего в мероприятии участвуют около 150 человек.

Напомним, грузоперевозчики, которые уже второй год вынуждены платить за проезд по федеральным трассам, заявили о всероссийской акции протеста против «Платона». Акцию традиционно не поддерживают крупнейшие логистические компании, а также транспортные предприятия ритейла, но объединения дальнобойщиков рассчитывают, что за счет вовлечения оставшейся части собственников фур грузоотправители почувствуют дефицит автомобилей.

Акция приурочена и к подорожанию километра пробега в системе «Платон» — с 15 апреля тариф будет увеличен вдвое. Организаторы стачки заявляют, что на этот раз они намерены добиваться не новой скидки (а именно после «улитки» и митингов Правительство в 2015 году изменило тариф «Платона»), а полной отмены системы взимания платы.