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10:11 (мск), источник: Крым Press

Из Севастополя на Донбасс отправился гуманитарный груз — пять тысяч книг на русском языке

Из Севастополя на Донбасс отправился гуманитарный груз — пять тысяч книг на русском языке, собранные жителями города для библиотек республик Новороссии. Об этом сообщает «Севастопольская газета».

Сбор книг был инициирован сенатором Андреем Соболевым, членом Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины при Совете Федерации РФ в рамках реализации Программы гуманитарной помощи и социальной поддержки Луганской и Донецкой народных республик.

Прием книг велся во всех библиотеках города. На инициативу откликнулись местные предприниматели, представители общественности, учащаяся молодежь. Не остались в стороне и книгоиздатели. Общими усилиями удалось собрать более пяти тысяч томов: произведения русских и зарубежных классиков, книги по истории России, Севастополя, Черноморского флота, современную художественную литературу.

Вместе с собранными книгами в ДНР и ЛНР отправляется тираж нового поэтического сборника А. Соболева «Хроники Новороссии».

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