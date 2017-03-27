Из Севастополя на Донбасс отправился гуманитарный груз — пять тысяч книг на русском языке

Сбор книг был инициирован сенатором Андреем Соболевым, членом Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины при Совете Федерации РФ в рамках реализации Программы гуманитарной помощи и социальной поддержки Луганской и Донецкой народных республик.

Прием книг велся во всех библиотеках города. На инициативу откликнулись местные предприниматели, представители общественности, учащаяся молодежь. Не остались в стороне и книгоиздатели. Общими усилиями удалось собрать более пяти тысяч томов: произведения русских и зарубежных классиков, книги по истории России, Севастополя, Черноморского флота, современную художественную литературу.

Вместе с собранными книгами в ДНР и ЛНР отправляется тираж нового поэтического сборника А. Соболева «Хроники Новороссии».