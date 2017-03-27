Воронежские дальнобойщики проведут митинг против системы «Платон»

С 15 апреля километр пройденного пути будет стоить не 1 рубль 53 копейки, а 1 рубль 91 копейку. Расценки, впрочем, ниже, чем планировали в российском правительстве: изначально плату хотели повысить до 3 рублей и 6 копеек.
Система «Платон» появилась в 2015 году, чтобы компенсировать ущерб, который наносят российским дорогам большегрузы. За 1,5 года в дорожный фонд удалось собрать 22 миллиарда рублей. 160 миллионов получила Воронежская область.
Часть денег уже выделили на ремонт моста в Бобровском районе. Опоры переправы через реку Битюг укрепляют арматурой и бетонируют. Мостовое полотно подлежит замене. Работать тут начали в прошлом году, уже в конце этого обещают завершить ремонт. Сейчас же водители ездят по путепроводу на свой страх и риск: опоры в трещинах, асфальт в ухабах, а ограждения кое-где провисли.