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10:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские дальнобойщики проведут митинг против системы «Платон»

Все те, кто сегодня собирается поехать из Воронежа по Курской трассе, могут попасть в пробку. Там, как ожидается, пройдёт митинг дальнобойщиков против системы «Платон». Причина — повышение тарифа.

С 15 апреля километр пройденного пути будет стоить не 1 рубль 53 копейки, а 1 рубль 91 копейку. Расценки, впрочем, ниже, чем планировали в российском правительстве: изначально плату хотели повысить до 3 рублей и 6 копеек.

Система «Платон» появилась в 2015 году, чтобы компенсировать ущерб, который наносят российским дорогам большегрузы. За 1,5 года в дорожный фонд удалось собрать 22 миллиарда рублей. 160 миллионов получила Воронежская область.

Часть денег уже выделили на ремонт моста в Бобровском районе. Опоры переправы через реку Битюг укрепляют арматурой и бетонируют. Мостовое полотно подлежит замене. Работать тут начали в прошлом году, уже в конце этого обещают завершить ремонт. Сейчас же водители ездят по путепроводу на свой страх и риск: опоры в трещинах, асфальт в ухабах, а ограждения кое-где провисли.

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