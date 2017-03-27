Воронежские дальнобойщики проведут митинг против системы «Платон»

С 15 апреля километр пройденного пути будет стоить не 1 рубль 53 копейки, а 1 рубль 91 копейку. Расценки, впрочем, ниже, чем планировали в российском правительстве: изначально плату хотели повысить до 3 рублей и 6 копеек.

Система «Платон» появилась в 2015 году, чтобы компенсировать ущерб, который наносят российским дорогам большегрузы. За 1,5 года в дорожный фонд удалось собрать 22 миллиарда рублей. 160 миллионов получила Воронежская область.