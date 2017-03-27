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10:58 (мск), источник: Noi.md

На каких трассах страны работают экипажи НИП, оснащенные радарами

Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах.

Источник: Noi.md

M14 — возле г. Единцы;.

R30 — возле г. Штефан-Водэ;.

R1 — возле г. Унгены;.

R14 — возле мун. Бельцы.

Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения и желаем безопасного путешествия.

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