На каких трассах страны работают экипажи НИП, оснащенные радарами
Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах.
Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах.
M14 — возле г. Единцы;.
R30 — возле г. Штефан-Водэ;.
R1 — возле г. Унгены;.
R14 — возле мун. Бельцы.
Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения и желаем безопасного путешествия.