В Кишиневе закончился отопительный сезон
Сегодня, 27 марта, в Кишиневе отключают тепло. Распоряжение о прекращении отопительного сезона, еще на прошлой неделе подписал столичный градоначльник Дорин Киртоакэ, сообщает Actualitati.md.
Сегодня, 27 марта, в Кишиневе отключают тепло. Распоряжение о прекращении отопительного сезона, еще на прошлой неделе подписал столичный градоначльник Дорин Киртоакэ, сообщает Actualitati.md.
Отключение коснется всех жилых домов, предприятий, включая больницы, школы и детсады.
Отопительный сезон 2016−2017 стартовал 12 октября.
Actualitati.md напоминает, что с осени тариф на отопление вырастет на 54 лея и для столичных потребителей гигакалория будет стоить 1122 леев.