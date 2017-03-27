Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Авитаминоз: правда или вымысел
Следователи допросили участников митинга в Москве
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Военную базу под Харьковом взорвали дроны – глава СБУ
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
10:57 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе закончился отопительный сезон

Сегодня, 27 марта, в Кишиневе отключают тепло. Распоряжение о прекращении отопительного сезона, еще на прошлой неделе подписал столичный градоначльник Дорин Киртоакэ, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Отключение коснется всех жилых домов, предприятий, включая больницы, школы и детсады.

Отопительный сезон 2016−2017 стартовал 12 октября.

Actualitati.md напоминает, что с осени тариф на отопление вырастет на 54 лея и для столичных потребителей гигакалория будет стоить 1122 леев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киртоакэ хочет переименовать Московский проспект в Бульвар Унири
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь