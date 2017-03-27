В Красноярске на острове Татышев осыпается обрыв над Енисеем
Проводить строительные и хозяйственные работы на участке запрещено, так как он является частью памятника археологии.
Проводить строительные и хозяйственные работы на участке запрещено, так как он является частью памятника археологии.
В Красноярске на острове Татышев осыпается земля с обрыва над Енисеем, сообщают «Вести-Красноярск». Побывавшие там корреспонденты засняли глыбы земли, которые могут обвалиться в любую минуту. При этом по территории гуляют горожане с детьми.
В дирекции
«В прошлом году осуществлялись посадки деревьев для укрепления берегов на этой территории. Для посетителей острова оборудованы специальные пешеходные и
Пока решение проблемы не найдено, красноярцам рекомендуют гулять подальше от обрыва.