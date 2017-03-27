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11:33 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске на острове Татышев осыпается обрыв над Енисеем

Проводить строительные и хозяйственные работы на участке запрещено, так как он является частью памятника археологии.

В Красноярске на острове Татышев осыпается земля с обрыва над Енисеем, сообщают «Вести-Красноярск». Побывавшие там корреспонденты засняли глыбы земли, которые могут обвалиться в любую минуту. При этом по территории гуляют горожане с детьми.

В дирекции спортивно-массовых мероприятий города объяснили, что в указанных местах на острове Татышев расположен объект культурного наследия — памятник археологии. Поэтому, по закону они не имеют права проводить там никаких строительных или хозяйственных работ.

«В прошлом году осуществлялись посадки деревьев для укрепления берегов на этой территории. Для посетителей острова оборудованы специальные пешеходные и вело-дорожки, где отдыхающие могут комфортно проводить время на острове, не заходя в небезопасные зоны. Иными работами по сохранению данного памятника вправе заниматься только Министерство культуры Красноярского края», — прокомментировала «АиФ на Енисее» Анастасия Шахматова, специалист по связям с общественностью МАУ «Дирекция СММ».

Пока решение проблемы не найдено, красноярцам рекомендуют гулять подальше от обрыва.

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