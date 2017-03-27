Для природного парка Тарханкутский определили границы

В рамках Года экологии разработан план развития особо охраняемых природных территорий. Также, согласно порядку, проведено зонирование парка.

— Создаются условия для эффективного развития туризма и отдыха в природных условиях с соблюдением режима охраны заповедных природных комплексов и объектов, — цитирует управление информполитики министерства внутренней политики, информации и связи Крыма вице-премьера Юрия Гоцанюка.

Напомним, ранее планировалось, что Минприроды РК установит границы всех заповедных зон Крыма к концу 2016 года.