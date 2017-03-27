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09:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Облачная погода и снег ожидаются в Нижегородской области в начале недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 27 марта синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит +4 градусов. Ветер западный, 4 м/с.

28 марта ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, днем +2 градуса. Ветер северо-западный, 3 м/с.

29 марта — облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха -6 градусов ночью и 0 градусов днем. Ветер западный, 6 м/с.

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