Облачная погода и снег ожидаются в Нижегородской области в начале недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 27 марта синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит +4 градусов. Ветер западный, 4 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 27 марта синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит +4 градусов. Ветер западный, 4 м/с.
28 марта ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, днем +2 градуса. Ветер
29 марта — облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха -6 градусов ночью и 0 градусов днем. Ветер западный, 6 м/с.