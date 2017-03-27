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10:19 (мск), источник: Sputnik.by

Весенние каникулы начались у белорусских школьников

До следующего понедельника ученики белорусских школ смогут отдыхать — кто с семьей, кто в оздоровительных лагерях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Школьные каникулы начались в Беларуси с понедельника, напомнили Sputnik в учреждениях образования страны.

Первый день весенних каникул — 26 марта, продлятся они всю текущую неделю.

По данным Минобразования, на каникулах будут находиться практически 982 тысячи учащихся. В это время они могут как отдохнуть с семьями, так и посещать школьные оздоровительные лагеря, разные специализированные мероприятия в учреждениях образования.

По окончанию весенних каникул у белорусских детей начнется последняя школьная четверть, которая продлится до конца мая.

Старшеклассники уже с начала июня начнут сдавать выпускные экзамены, а выпускники 11-х классов активно готовятся к сдаче централизованного тестирования и поступлению в университеты.

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