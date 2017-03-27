Адвокат Андрей Мотовилов: Шишов не задержится в ИК-8 Омска на сутки
Защитник заявил, что
Защитник заявил, что
Сегодня, 27 марта адвокат
Андрей Мотовилов, адвокат
— Олег Владимирович выйдет завтра, 28 марта. Все по графику. Сдерживающие факторы мне не известны.
Отметим, что приговор Олегу Шишову вынесли в сентябре прошлого года, назначив четыре года лишения свободы за мошенничества при строительстве Западного обхода и уплате налогов, а также пособничество при хищении в Приморском океанариуме. С этого времени он отбывал наказание в ИК-8 Омска.
До вынесения обвинительного вердикта
Суд, принимая решения о выходе Шишова по УДО, принял во внимание его проблемы со здоровьем и положительные характеристики.