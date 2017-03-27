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10:14 (мск), источник: Om1.ru

Адвокат Андрей Мотовилов: Шишов не задержится в ИК-8 Омска на сутки

Защитник заявил, что экс-глава «Мостовика» выйдет по графику -28 марта.

Сегодня, 27 марта адвокат экс-гендиректора «Мостовика» Олега Шишова Андрей Мотовилов прокомментировал вероятность оспаривания ходатайства об условно-досрочном освобождении. До часа «Х» остались всего сутки. Защитник утверждает, что бывший глава строительной компании выйдет по графику — 28 марта.

Андрей Мотовилов, адвокат экс-гендиректора «Мостовика» Олега Шишова:

 — Олег Владимирович выйдет завтра, 28 марта. Все по графику. Сдерживающие факторы мне не известны.

Отметим, что приговор Олегу Шишову вынесли в сентябре прошлого года, назначив четыре года лишения свободы за мошенничества при строительстве Западного обхода и уплате налогов, а также пособничество при хищении в Приморском океанариуме. С этого времени он отбывал наказание в ИК-8 Омска.

До вынесения обвинительного вердикта экс-гендиреткор компании «Мостовик» отсидел в СИЗО Москвы, Омска и Владивостока с ноября 2014 года до сентября 2016 года.

Суд, принимая решения о выходе Шишова по УДО, принял во внимание его проблемы со здоровьем и положительные характеристики.

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