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11:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В нижнедевицком селе обновили мемориальную доску земляку-герою

Повесить улучшенную доску предложил ректор Воронежского аграрного университета.

В Вязноватовской средней школе Нижнедевицкого района открыли новую мемориальную доску, геройски погибшему земляку после ликвидации ядерной аварии на подводной лодке К-19, земляку Семену Пенькову в пятницу, 24 марта.

В 2009 году школе присвоили имя Семена Пенькова. Перед входом в здание повесили пластиковую мемориальную доску. За годы внешний вид ее испортился. В 2016 году в гостях в школе побывал бывший выпускник, уроженец Вязноватовки ныне ректор Воронежского государственного аграрного университета Николай Бухтояров. Земляк выступил инициатором обновить плиту на более надежную и предложил изготовить новую, эстетически оформленную и более прочную.

Адмирал запаса, председатель региональной общественной организации «Колыбель русского флота» Николай Ермаков напомнил об истории подвига матроса.

— Подводная лодка возвращалась из боевого похода. В результате технической неисправности вышел из строя теплоноситель. Для того, чтобы сделать систему охлаждения реактора выделили группу из восьми человек, два офицера, четверо старшин и два матроса, один из них был Семен Пеньков. Он был специалистом, обеспечивал безопасность эксплуатации ядерного реактора. При устранении неисправностей восемь человек получили облучение не совместимое с жизнью. Все они ушли из жизни. Благодаря их действию и Семена удалось спасти корабль, экипаж и предотвратить ядерную катастрофу, — отметил Николай Ермаков.

Николай Бухтояров поблагодарил коллектив школы за акт благодарной памяти.

Справка РИА «Воронеж»

Семен Пеньков родился 5 октября 1940 года в селе Вязноватовка. В семье был пятым ребенком. В армию призвали в 1960 году, в сентябре его зачислили в экипаж атомного реактора К-19. Авария произошла 4 июля 1961 года. Через 87 часов экипаж госпитализировали. В течение недели скончались восемь человек. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

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