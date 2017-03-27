В ходе несогласованной акции в Москве задержали свыше тысячи участников
Среди участников акции оппозиции было выявлено 46 несовершеннолетних, их передали на руки родителям.
Среди участников акции оппозиции было выявлено 46 несовершеннолетних, их передали на руки родителям.
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — В ходе несанкционированной акции в Москве в воскресенье, по уточненным данным, в отделы полиции было доставлено 1030 участников несогласованного мероприятия, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Часть из них отпущена, в отношении других составляются протоколы об административных правонарушениях», — сказал собеседник агентства.
Также было выявлено 46 несовершеннолетних, всех оперативно передали родителям, сообщил другой источник. «В местах проведения несанкционированной акции в Москве было выявлено 46 несовершеннолетних, всех сразу передали на руки родителям», — сказал собеседник.
Вместе с тем в воскресенье в