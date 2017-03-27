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11:17 (мск), источник: Интерфакс

В ходе несогласованной акции в Москве задержали свыше тысячи участников

Среди участников акции оппозиции было выявлено 46 несовершеннолетних, их передали на руки родителям.

Источник: Reuters

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — В ходе несанкционированной акции в Москве в воскресенье, по уточненным данным, в отделы полиции было доставлено 1030 участников несогласованного мероприятия, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

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«Часть из них отпущена, в отношении других составляются протоколы об административных правонарушениях», — сказал собеседник агентства.

Также было выявлено 46 несовершеннолетних, всех оперативно передали родителям, сообщил другой источник. «В местах проведения несанкционированной акции в Москве было выявлено 46 несовершеннолетних, всех сразу передали на руки родителям», — сказал собеседник.

Вместе с тем в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что во время несогласованной акции в центре Москвы были задержаны около 500 человек, в их отношении будут составлены административные протоколы.

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