В ходе несогласованной акции в Москве задержали свыше тысячи участников

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — В ходе несанкционированной акции в Москве в воскресенье, по уточненным данным, в отделы полиции было доставлено 1030 участников несогласованного мероприятия, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Полиция сообщила об участии в акции оппозиции в Москве более 7 тыс. человек

«Часть из них отпущена, в отношении других составляются протоколы об административных правонарушениях», — сказал собеседник агентства.

Также было выявлено 46 несовершеннолетних, всех оперативно передали родителям, сообщил другой источник. «В местах проведения несанкционированной акции в Москве было выявлено 46 несовершеннолетних, всех сразу передали на руки родителям», — сказал собеседник.