Имя Виктора Понедельника присвоят ростовскому стадиону «Олимп-2»

Как сообщает пресс-служба ФК «Ростов», для которого «Олимп-2» — домашний стадион, решение о переименовании футбольной арены принято администрацией клуба в ответ на инициативу Ростовской региональной общественной организации «Ветераны Донского футбола».

Финансовые затраты на выполнение работ, связанных с присвоением нового имени стадиону, возьмет на себя спонсор донского футбольного клуба «Группа Агроком».

«Стадион получит имя Виктора Владимировича Понедельника после того, как в России пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Это связано с тем, что нынешнее название арены “(Олимп-2”) уже заявлено в ФИФА, как название тренировочной базы одной из команд участниц», — говорится в сообщении.

Виктор Понедельник — заслуженный мастер спорта СССР, советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года, почетный гражданин Ростова.