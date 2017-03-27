Имя Виктора Понедельника присвоят ростовскому стадиону «Олимп-2»
Имя Виктора Понедельника решено присвоить ростовскому стадиону «Олимп-2».
Имя Виктора Понедельника решено присвоить ростовскому стадиону «Олимп-2».
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Финансовые затраты на выполнение работ, связанных с присвоением нового имени стадиону, возьмет на себя спонсор донского футбольного клуба «Группа Агроком».
«Стадион получит имя Виктора Владимировича Понедельника после того, как в России пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Это связано с тем, что нынешнее название арены “(Олимп-2”) уже заявлено в ФИФА, как название тренировочной базы одной из команд участниц», — говорится в сообщении.
Виктор Понедельник — заслуженный мастер спорта СССР, советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года, почетный гражданин Ростова.