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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В некоторых районах Ростова не будет света 28 и 29 марта

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ростовские городские сети предупреждают об отключениях электричества 28 и 29 марта с 9 утра до 5 часов вечера.

Завтра света не будет в домах по ул. 2-ая Киргизкая 32−34, 45−55; пер. Сальский 1−27, 2−24, пер. Манычский 3−31, 6−34, пер. Медведовский 1−21, 2−24, пер. Хоперский 1−21, 2−24, пер. Донецкий 1−21, 2−32, ул. Казахская 18−42, 43/26, ул. 1-я Круговая 1−9, 2−12, ул. 2-я Круговая 3−17, 4−18, ул. 3-я Круговая 3, 6, ул. Парижской Комунны 49−51, 60−62, ул. Плеханова 23−87, 70−126, просп. Стачки 79−153, просп. Коммунистический 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27 В, 29 и ул. 2-я Краснодарская 78/1, 80/14.

В среду, 29 марта, электричество отключат на ул. Листопадова 123−165, 98−174, 1-я Линия 64−72, 75−89, ул. Киргизская 14−18, 6, 10, 12, 12А, 12Д, 18/92, пер. Беломорский 92, 92/1, 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 14А, 16Б, 17, 19/96, 92/2, 94, ул. Минский 1−39, 2−38, ул. Лесозащитная 25−37, ул. Двинская 19−37, 46−66, ул. 26 июня 51−99, 48−96, ул. Печорская 36−56, 31−51, ул. Волжская 51−97, 56−104, ул. Камская 57−99, 44−88, ул. Т. Дона 61−77, 46−60, пер. Читинский 1−23, 2−26, пер. Иркутский 1−51, 2−48, пер. Архангельский 1−29, 2−28, просп. Коммунистический 31/2 и ул. 2-я Краснодарская 80/1, 80/3, 80/5, 80/11, 80/12, 80/13.

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