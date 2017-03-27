Дорожники предупредили водителей о снеге и гололедице в Воронежской области

Дорожники предупредили водителей о мокром снеге и гололедице на трассах в Воронежской области в понедельник, 27 марта. Осадки достигнут 2 мм, а температура будет колебаться от -4 градусов ночью до +8 днем, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор».

Специалисты порекомендовали водителям сохранять предельную осторожность на дороге и воздержаться от дальних поездок в непогоду. Метеорологи ожидают снегопады и гололед не только в Воронежской, но и в Липецкой и Саратовской областях.

В экстренной ситуации необходимо позвонить по единому номеру системы 112, 101 или по телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8 (473) 277 99 00.

Пасмурная и снежная погода продлится в Воронежской области до конца марта. Ночь пятницы станет самой холодной за неделю.