Полицейские проведут акцию для комсомольчан
Акцию «Регистрация на портале “Госуслуги”» проведут в отделе по вопросам миграции УМВД России по Комсомольску. Мероприятие пройдет 29 марта с 14:00 до 16:00.
Акцию «Регистрация на портале “Госуслуги”» проведут в отделе по вопросам миграции УМВД России по Комсомольску. Мероприятие пройдет 29 марта с 14:00 до 16:00.
Всем желающим расскажут о том, как пользоваться порталом госуслуг. Для регистрации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Акция состоится по адресу: улица Орджоникидзе, 21, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на