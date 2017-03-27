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11:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Полицейские проведут акцию для комсомольчан

Акцию «Регистрация на портале “Госуслуги”» проведут в отделе по вопросам миграции УМВД России по Комсомольску. Мероприятие пройдет 29 марта с 14:00 до 16:00.

Всем желающим расскажут о том, как пользоваться порталом госуслуг. Для регистрации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Акция состоится по адресу: улица Орджоникидзе, 21, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска.

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