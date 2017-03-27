Около 400 человек одновременно сдали нормы ГТО в Хабаровске

Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.

Масштабный фестиваль ГТО собрал около 400 человек в Хабаровске. Это произошло в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоялся накануне. Спортивный праздник прошел в минувшую субботу в спортивном комплексе стадиона им. В. И. Ленина, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Для того чтобы сдать нормативы ГТО, пришли коллективы 26 предприятий Хабаровска — это и муниципальные предприятия, и коммерческие фирмы, и государственные компании, и работники медучреждений. Показать свою ловкость, гибкость, силу, скорость и выносливость решили хабаровчане разных возрастных групп. Перед собственно сдачей нормативов состоялось торжественное построение участников фестиваля. Перед ними выступили представители городских и краевых властей.

«Самое главное для нас сегодня — это расширить базу для принятия норм ГТО. В Хабаровске уже установлено около 100 специализированных спортивных площадок, обучение прошли инструкторы-методисты. Но важнее всего, мне кажется, это то, что благодаря нормативам ГТО всё больше людей будут заниматься физической культурой. Хабаровск и без того спортивный город, но ГТО позволит добиться ещё больших спортивных результатов», — сказал мэр Хабаровска Александр Соколов.

Кстати, градоначальник рассказал и о том, как он сдавал нормативы в старших классах школы и в армии. В те годы, сообщил мэр, это было обязательно.

«Вы знаете, мы посмотрели нормативы для нашей возрастной группы. И я хочу сказать, что они слишком легкие. Мы и отжаться, и выполнить приседания, и пробежать на время ещё можем», — заметил градоначальник.

Дальневосточная столица включилась во внедрение комплекса в 2015 году. Тогда в первом городском фестивале ГТО приняли участие 750 школьников. 46 из них выполнили нормативы на золотой, 175 — на серебряный и 122 — на бронзовый знак.

В 2016 году приемка норм ГТО стартовала 6 февраля. В едином старте приняли участие более 22 тысяч человек — это учащиеся образовательных учреждений. Нормативы на знаки отличия выполнили почти 2,5 тысячи молодых людей. Золотой знак получило 607 человек, серебряный — 1135, бронзовый — 756 хабаровчан.

В наступившем году нормативы ГТО могут выполнить хабаровчане всех возрастов.