Около 400 человек одновременно сдали нормы ГТО в Хабаровске
Массовый спортивный праздник прошел в спорткомплексе стадиона им. В. И. Ленина.
Массовый спортивный праздник прошел в спорткомплексе стадиона им. В. И. Ленина.
Хабаровск, 27 марта, AmurMedia.
Масштабный фестиваль ГТО собрал около 400 человек в Хабаровске. Это произошло в рамках фестиваля Всероссийского
Для того чтобы сдать нормативы ГТО, пришли коллективы 26 предприятий Хабаровска — это и муниципальные предприятия, и коммерческие фирмы, и государственные компании, и работники медучреждений. Показать свою ловкость, гибкость, силу, скорость и выносливость решили хабаровчане разных возрастных групп. Перед собственно сдачей нормативов состоялось торжественное построение участников фестиваля. Перед ними выступили представители городских и краевых властей.
«Самое главное для нас сегодня — это расширить базу для принятия норм ГТО. В Хабаровске уже установлено около 100 специализированных спортивных площадок, обучение прошли
Кстати, градоначальник рассказал и о том, как он сдавал нормативы в старших классах школы и в армии. В те годы, сообщил мэр, это было обязательно.
«Вы знаете, мы посмотрели нормативы для нашей возрастной группы. И я хочу сказать, что они слишком легкие. Мы и отжаться, и выполнить приседания, и пробежать на время ещё можем», — заметил градоначальник.
Дальневосточная столица включилась во внедрение комплекса в 2015 году. Тогда в первом городском фестивале ГТО приняли участие 750 школьников. 46 из них выполнили нормативы на золотой, 175 — на серебряный и 122 — на бронзовый знак.
В 2016 году приемка норм ГТО стартовала 6 февраля. В едином старте приняли участие более 22 тысяч человек — это учащиеся образовательных учреждений. Нормативы на знаки отличия выполнили почти 2,5 тысячи молодых людей. Золотой знак получило 607 человек, серебряный — 1135, бронзовый — 756 хабаровчан.
В наступившем году нормативы ГТО могут выполнить хабаровчане всех возрастов.