Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Военную базу под Харьковом взорвали дроны – глава СБУ
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
11:21 (мск), источник: УралПолит.ру

Летом 2023 года Екатеринбург может принять Всемирные военные игры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбург может принять летние Всемирные военные игры в 2023 году.

Центральный спортивный клуб армии намерен подать заявку на проведение Международный совет военного спорта (CIZM). Скорее всего, речь будет идти о VIII летних Всемирных военных играх 2023 года.

«К нам обращались представители других стран, технические делегаты CIZM благодарили за отличную организацию зимних Игр. Участники зарубежных организаций говорили: “Светлана, вы ведь понимаете, что Сочи приспособлен и для летних видов спорта!” Готова к проведению таких соревнований и Москва. С остальными городами есть трудности, но в перспективе Военные игры можно провести в Екатеринбурге, Челябинске и Красноярске, тем более последний сейчас готовится к зимней Универсиаде-2019», — приводит газета «Известия» заявление заместителя начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по работе с личным составом Светланы Ишмуратовой.

Напоминаем, в этом году в зимних Военных играх в Сочи приняли участие спортсмены из 25 стран. Программа игр состояла из семи дисциплин: биатлона, лыжных гонок, горнолыжного спорта, ски-альпинизма, шорт-трека, скалолазания, ориентирования на лыжах. В общем медальном зачете победила Россия, завоевавшая 42 медали (22 золотые, 9 серебряных, 11 бронзовых).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Летом 2023 года Екатеринбург может принять Всемирные военные игры
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь