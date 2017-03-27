Летом 2023 года Екатеринбург может принять Всемирные военные игры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбург может принять летние Всемирные военные игры в 2023 году.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбург может принять летние Всемирные военные игры в 2023 году.
Центральный спортивный клуб армии намерен подать заявку на проведение Международный совет военного спорта (CIZM). Скорее всего, речь будет идти о VIII летних Всемирных военных играх 2023 года.
«К нам обращались представители других стран, технические делегаты CIZM благодарили за отличную организацию зимних Игр. Участники зарубежных организаций говорили: “Светлана, вы ведь понимаете, что Сочи приспособлен и для летних видов спорта!” Готова к проведению таких соревнований и Москва. С остальными городами есть трудности, но в перспективе Военные игры можно провести в Екатеринбурге, Челябинске и Красноярске, тем более последний сейчас готовится к зимней Универсиаде-2019», — приводит газета «Известия» заявление заместителя начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по работе с личным составом Светланы Ишмуратовой.
Напоминаем, в этом году в зимних Военных играх в Сочи приняли участие спортсмены из 25 стран. Программа игр состояла из семи дисциплин: биатлона, лыжных гонок, горнолыжного спорта,