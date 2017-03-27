В Омске пропал неприятный запах этилмеркаптана

Едкий химических запах, от которого омичи страдали несколько недель, наконец улетучился из Омска. По данным ГУ МЧС России по Омской области на сегодняшний день, в региональном Центре управления в кризисных ситуациях не зафиксировано ни одной жалобы омичей о запахе этилмеркаптана.

Последние обращения в аварийные службы были зафиксированы 22 марта. Негодующие и жалобные сообщения больше не появляются и в соцсетях, хотя раньше возникали регулярно и в большом количестве.

В настоящее время забор проб воздуха производится с помощью 18 стационарных постов в разных частях города и 2 передвижных лабораторий.

Прогноз синоптиков сбылся: метеорологи предполагали, что неприятные запахи в Омске исчезнут 24 марта из-за изменений погодных условий. В этот день поменялся и усилился ветер, исчез инверсионный слой. С 8 марта в Омске был штиль, ветер практически отсутствовал. Контролирующие органы и надзорные ведомства в качестве одной из причин высокой концентрации газа приводили как раз отсутствие ветра.

Напомним, первые жалобы в экстренные службы стали поступать от омичей утром 9 марта. Ставший знакомый горожанам «аромат» этилмеркаптана с тех пор регулярно пропадал и возникал вновь, как правило, наиболее остро его ощущали жители Левобережья и Нефтяников. Несмотря на заверения о безопасности выбросов в атмосферу, жители города жаловались на головные боли, одышку и першение в горле. Надзорные ведомства и контролирующие органы проводили проверку в поисках источника вредных выбросов, однако виновник до сих пор определенно не назван. неизвестно и то, появится ли едкий запах в Омске вновь.