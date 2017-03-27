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11:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске пропал неприятный запах этилмеркаптана

Жители Омска перестали жаловаться на «аромат» этилмеркаптана. Возможно, поднявшийся ветер в городе развеял неприятные запахи, которые омичи вынуждены были ощущать на протяжении последних недель.

Едкий химических запах, от которого омичи страдали несколько недель, наконец улетучился из Омска. По данным ГУ МЧС России по Омской области на сегодняшний день, в региональном Центре управления в кризисных ситуациях не зафиксировано ни одной жалобы омичей о запахе этилмеркаптана.

Последние обращения в аварийные службы были зафиксированы 22 марта. Негодующие и жалобные сообщения больше не появляются и в соцсетях, хотя раньше возникали регулярно и в большом количестве.

В настоящее время забор проб воздуха производится с помощью 18 стационарных постов в разных частях города и 2 передвижных лабораторий.

Прогноз синоптиков сбылся: метеорологи предполагали, что неприятные запахи в Омске исчезнут 24 марта из-за изменений погодных условий. В этот день поменялся и усилился ветер, исчез инверсионный слой. С 8 марта в Омске был штиль, ветер практически отсутствовал. Контролирующие органы и надзорные ведомства в качестве одной из причин высокой концентрации газа приводили как раз отсутствие ветра.

Напомним, первые жалобы в экстренные службы стали поступать от омичей утром 9 марта. Ставший знакомый горожанам «аромат» этилмеркаптана с тех пор регулярно пропадал и возникал вновь, как правило, наиболее остро его ощущали жители Левобережья и Нефтяников. Несмотря на заверения о безопасности выбросов в атмосферу, жители города жаловались на головные боли, одышку и першение в горле. Надзорные ведомства и контролирующие органы проводили проверку в поисках источника вредных выбросов, однако виновник до сих пор определенно не назван. неизвестно и то, появится ли едкий запах в Омске вновь.

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В Омске пропал неприятный запах этилмеркаптана
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