Снуп Догг введет Тупака Шакура в Зал славы рок-н-ролла
Рэпер Снуп Догг представит своего друга Тупака Шакура на церемонии его введения в Зал славы
Рэпер Снуп Догг представит своего друга Тупака Шакура на церемонии его введения в Зал славы
Это будет шестой случай, когда в Зал славы
Тупак Шакур был убит в 1996 году в возрасте 25 лет. Снуп Догг и Тупак Шакур неоднократно сотрудничали, а в 2012 году Снуп выступал на фестивале Coachella с голограммой своего покойного друга.
Кроме того, в 2017 году в Зал славы