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11:20 (мск), источник: Афиша Daily

Снуп Догг введет Тупака Шакура в Зал славы рок-н-ролла

Рэпер Снуп Догг представит своего друга Тупака Шакура на церемонии его введения в Зал славы рок-н-ролла, которая пройдет в Бруклине 7 апреля, сообщает Rolling Stone.

Источник: AP 2017

Это будет шестой случай, когда в Зал славы рок-н-ролла попадает рэп-исполнитель. Среди его членов уже есть Run-D.M.C., Grandmaster Flash & the Furious Five, Beastie Boys, Public Enemy и N.W.A.

Тупак Шакур был убит в 1996 году в возрасте 25 лет. Снуп Догг и Тупак Шакур неоднократно сотрудничали, а в 2012 году Снуп выступал на фестивале Coachella с голограммой своего покойного друга.

Кроме того, в 2017 году в Зал славы рок-н-ролла войдут Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam, Yes и Джоан Баэз.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
куда катится этот мир?!...кругом тупаки черные
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