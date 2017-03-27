Снуп Догг введет Тупака Шакура в Зал славы рок-н-ролла

Это будет шестой случай, когда в Зал славы рок-н-ролла попадает рэп-исполнитель. Среди его членов уже есть Run-D. M.C., Grandmaster Flash & the Furious Five, Beastie Boys, Public Enemy и N.W.A.

Тупак Шакур был убит в 1996 году в возрасте 25 лет. Снуп Догг и Тупак Шакур неоднократно сотрудничали, а в 2012 году Снуп выступал на фестивале Coachella с голограммой своего покойного друга.