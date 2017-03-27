Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин

Также внесены изменения, уточняющие вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия.

Подписанным постановлением в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений внесены изменения.

В настоящее время российские национальные водительские удостоверения (взамен ранее выданных) и международные водительские удостоверения выдаются только в подразделениях Госавтоинспекции. Также, в настоящее время в случае замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению.

Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет.

Уточнена также процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение.

«Принятые решения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков»,-говорится в сообщении.