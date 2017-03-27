ГИБДД Приморья берется за пешеходов-нарушителей всерьез

«Наезд на пешехода является одним из наиболее распространенных ДТП, на минувшей ненеле неделе он составил более 44 процентов от общего числа автоаварий в крае. Пострадавшими оказались жители городов Арсеньев, г. Владивосток, Артемовского и Уссурийского городских окруов, а также Кавалеровского, Михайловского и Чугуевского района», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

За неделю в отношении водителей, не пропустивших пешеходов на переходах, составлено 539 протоколов, каждый из нарушителей заплатит штраф в размере полутора тысяч рублей. В отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неположенных местах, составлен 1061 протокол, каждый из нарушителей также выплатит штраф в размере полутора тысяч рублей.

«Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся переход проезжей части вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода и ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что российским законом предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к штрафу, в два раза превышающему первоначальный штраф, лишению свободы на срок до 15 суток, к исправительным общественным работам на время до 50 часов.