ГИБДД Приморья берется за пешеходов-нарушителей всерьез
В Приморье за неделю к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены более тысячи пешеходов, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье за неделю к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены более тысячи пешеходов, сообщает ИА «Дейта».
«Наезд на пешехода является одним из наиболее распространенных ДТП, на минувшей ненеле неделе он составил более 44 процентов от общего числа автоаварий в крае. Пострадавшими оказались жители городов Арсеньев, г. Владивосток, Артемовского и Уссурийского городских окруов, а также Кавалеровского, Михайловского и Чугуевского района», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
За неделю в отношении водителей, не пропустивших пешеходов на переходах, составлено 539 протоколов, каждый из нарушителей заплатит штраф в размере полутора тысяч рублей. В отношении пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неположенных местах, составлен 1061 протокол, каждый из нарушителей также выплатит штраф в размере полутора тысяч рублей.
«Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся переход проезжей части вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости оборудованного пешеходного перехода и ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что российским законом предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к штрафу, в два раза превышающему первоначальный штраф, лишению свободы на срок до 15 суток, к исправительным общественным работам на время до 50 часов.