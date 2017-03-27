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11:41 (мск), источник: VN.ru

Акцию «Пропусти пешехода» проводит в школьные каникулы ГИБДД

«Пропусти пешехода» — акцию с таким названием в Сузуне провели сотрудники ГИБДД вместе со школьниками. Они напомнили прохожим о том, что скоро весенние каникулы, и детей на проезжей части станет гораздо больше.

Пешеходный переход возле второй сузунской школы на один день превратился в агитационную площадку. Школьники с листовками в руках рассказывали прохожим, как нужно вести себя на дороге.

«На дороге нужно всегда смотреть, даже если на пешеходном переходе едет машина, нужно все равно дождаться, пока она остановится. Мало ли кто там сидит», — говорит участник акции Влад Киреев.

Начались весенние каникулы, и мальчишки и девчонки уже строят планы. Посидеть дома с компьютером — не самый популярный вид досуга. Говорят, в погожие деньки хочется больше времени проводить на свежем воздухе, общаться с друзьями.

«Я очень жду каникул. Третья четверть для всех нас оказалась очень сложной. Буду, конечно, на тренировки ходить, подтягиваться по учебе», — рассказывает участник акции Влад Киреев.

В планах у госавтоинспекторов всевозможные проверки и акции. Начиная с этой недели, они работают в усиленном режиме.

«Сейчас начнутся школьные весенние каникулы, и главное внимание Госавтоиспекции уделено соблюдению правил дорожного движения детьми, правил перевозки детей как в личном транспорте, так и в организованной группе», — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Наталья Горшенина.

Листовки у участников акции исчезли всего за несколько минут. И пусть акция продлилась не долго, сотрудники ГИБДД уверены: правила безопасности ребята запомнили, а главное обещали их обязательно соблюдать.

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Акцию «Пропусти пешехода» проводит в школьные каникулы ГИБДД
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