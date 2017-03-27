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11:27 (мск), источник: РИА Крым

В горах Крыма ночью спасли 10 человек, пятеро из которых дети, застрявших на машине

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели в горно-лесной местности оказали помощь 10 крымчанам, которые застряли на автомобилях в труднодоступной местности со сложным рельефом. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что в понедельник в 00.25 в службу спасения сообщили, что в районе водопада Суаткан, недалеко от села Богатое Ущелье Бахчисарайского района, застряли в грязи 2 автомобиля УАЗ «Patriot», в которых находилось 10 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.

К месту происшествия на автомобилях высокой проходимости немедленно выехали сотрудники поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части специализированного отряда Федеральной противопожарной службы по РК и поисково-спасательная группа Бахчисарайского АСО «Крым-СПАС».

«Проведение поисково-спасательной операции осложнялась тем, что в момент поиска пострадавших мобильная связь с ними отсутствовала», — отметили в пресс-службе.

В 05.30 спасатели установили местонахождение автомобилей и с помощью буксировочной лебедки вытянули их, а находившихся внутри авто пассажиров эвакуировали в село Богатое Ущелье. «К счастью в медицинской помощи среди них никто не нуждался», — уточнили в крымском главке МЧС.

В ведомстве напомнили, что всего с начала 2017 года крымские спасатели 44 раза привлекались к оказанию помощи пострадавшим в горно-лесной местности полуострова. В результате были спасены 74 человека, в том числе 7 детей.

«Главное управление напоминает жителям и гостям полуострова: отправляясь на прогулку в горно-лесную местность в составе туристической группы необходимо зарегистрировать ее в службе спасения. Если Вы направляете в горы в одиночку, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон. При этом необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасного поведения. Подробнее с ними можно ознакомиться в специальном разделе сайта ГУ МЧС России по Республике Крым — «Рекомендации населению», — подчеркнули в пресс-службе главка.

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