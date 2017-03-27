В горах Крыма ночью спасли 10 человек, пятеро из которых дети, застрявших на машине
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели в
В ведомстве отметили, что в понедельник в 00.25 в службу спасения сообщили, что в районе водопада Суаткан, недалеко от села Богатое Ущелье Бахчисарайского района, застряли в грязи 2 автомобиля УАЗ «Patriot», в которых находилось 10 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.
К месту происшествия на автомобилях высокой проходимости немедленно выехали сотрудники
«Проведение
В 05.30 спасатели установили местонахождение автомобилей и с помощью буксировочной лебедки вытянули их, а находившихся внутри авто пассажиров эвакуировали в село Богатое Ущелье. «К счастью в медицинской помощи среди них никто не нуждался», — уточнили в крымском главке МЧС.
В ведомстве напомнили, что всего с начала 2017 года крымские спасатели 44 раза привлекались к оказанию помощи пострадавшим в
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