В горах Крыма ночью спасли 10 человек, пятеро из которых дети, застрявших на машине

В ведомстве отметили, что в понедельник в 00.25 в службу спасения сообщили, что в районе водопада Суаткан, недалеко от села Богатое Ущелье Бахчисарайского района, застряли в грязи 2 автомобиля УАЗ «Patriot», в которых находилось 10 человек, в том числе 5 несовершеннолетних.

К месту происшествия на автомобилях высокой проходимости немедленно выехали сотрудники поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части специализированного отряда Федеральной противопожарной службы по РК и поисково-спасательная группа Бахчисарайского АСО «Крым-СПАС».

«Проведение поисково-спасательной операции осложнялась тем, что в момент поиска пострадавших мобильная связь с ними отсутствовала», — отметили в пресс-службе.

В 05.30 спасатели установили местонахождение автомобилей и с помощью буксировочной лебедки вытянули их, а находившихся внутри авто пассажиров эвакуировали в село Богатое Ущелье. «К счастью в медицинской помощи среди них никто не нуждался», — уточнили в крымском главке МЧС.

В ведомстве напомнили, что всего с начала 2017 года крымские спасатели 44 раза привлекались к оказанию помощи пострадавшим в горно-лесной местности полуострова. В результате были спасены 74 человека, в том числе 7 детей.