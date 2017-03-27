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11:27 (мск), источник: РИА Крым

Продуктовая инквизиция: в Севастополе сожгли более 370 кг санкционных сыров и колбас

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости (Крым). Сотрудник Управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю сожгли около 400 кг санкционных сыров и колбас. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, в управление поступила информация о том, что в торговом центре «Пассаж», находящемся на Центральном рынке Севастополя, торгуют санкционными сырами. По итогам проверки у семи предпринимателей было обнаружено 373 кг сыров и колбас производства Германии, Франции, Италии, Польши, Дании, Голландии и Украины.

В связи с тем, что никаких документов, подтверждающих безопасность товара, его владельцы предоставить не смогли, было принято решение сжечь всю продукцию.

Запрещенная к ввозу в Россию продукция, которую реализовывали в Севастополе.

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