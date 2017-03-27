Спецоперацию «Труба» проведут в Нижегородской области 27 марта

Спецоперацию «Труба» проведут дорожные полицейские в Нижегородской области 27 марта, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей. Пассажиры в возрасте до 12 лет должны ездить в автомобиле исключительно в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. Также сотрудники ГИБДД будут выявлять и другие нарушения на дороге.

«Социально активные граждане могут сообщать значимую информацию о водителях по телефону дежурной части МО МВД России “Ковернинский” — 2−12−02», — отмечается в сообщении.